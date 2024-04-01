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1 апреля 2024, 19:37 Читати українською

Правительство запретило выселять некоторые категории ВПЛ из временного жилья

Кабинет министров запретил выселять уязвимые категории внутриперемещенных лиц из жилья для временного проживания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кабинет министров запретил выселять уязвимые категории внутриперемещенных лиц из жилья для временного проживания.

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Что постановил Кабмин

29 марта Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутриперемещенных лиц, утвержденного Постановлением КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495.

Постановление имеет целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Таким образом, на внутренних переселенцев, принадлежащих к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания, предусмотренное абзацем 8 части 1 статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Как отметили в правительстве, такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутриперемещенных лиц.

Напомним

Кабинет министров расширил перечень внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые будут иметь право на получение компенсации на жительство еще в течение шести месяцев.

Источник: Минфин
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