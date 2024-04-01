Почти 700 тысяч деклараций подано за отчетный период 2023 года — НАПК

Во время кампании, которая включала сразу два отчетных периода (за 2021 и 2022 годы) и проходила после возобновления декларирования, было подано 744,6 тыс. и 712,9 тыс. соответственно. Об этом говорится в сообщении НАПК.

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По состоянию на 1 апреля 2024 года начато 312 полных проверок, завершена проверка 13 деклараций, по результатам которых выявлены недостоверные сведения более чем на 9 млн грн.

Автоматизированную проверку прошли около 160 тыс. деклараций, поданных за отчетный период 2021 года и более 137 тыс. деклараций за 2022 год. Это почти треть деклараций, проходивших автоматизированную проверку.

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