С 1 апреля полностью изменятся правила контроля за гуманитарной помощью — Южанина

С 1 апреля вступают в силу все нормы постановления КМУ от 5 сентября 2023 года № 953 «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения». До этого момента действовал переходный период. — Об этом в своем Телеграм-канале сообщила Нина Южанина, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

«Новый порядок значительно усложняет процедуру признания товаров гуманитарной помощью, ее ввоз на таможенную территорию, устанавливает строгий контроль за номенклатурой, количеством, объемом таких товаров.



А самое главное новшество в том, что весь товар перед его ввозом (например, волонтером) должен быть доподлинно известным, предварительно зарегистрированным (поштучно) в электронной системе Минсоцполитики получателем (например, благотворительным фондом) и полностью совпасть с тем, что указывается в упрощенной таможенной декларации «, — пишет она.

Порядок действий при ввозе гуманитарной помощи следующий: