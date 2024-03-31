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31 марта 2024, 13:20 Читати українською

С 1 апреля полностью изменятся правила контроля за гуманитарной помощью — Южанина

С 1 апреля вступают в силу все нормы постановления КМУ от 5 сентября 2023 года № 953 «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения». До этого момента действовал переходный период. — Об этом в своем Телеграм-канале сообщила Нина Южанина, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

С 1 апреля вступают в силу все нормы постановления КМУ от 5 сентября 2023 года № 953 «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения».

«Новый порядок значительно усложняет процедуру признания товаров гуманитарной помощью, ее ввоз на таможенную территорию, устанавливает строгий контроль за номенклатурой, количеством, объемом таких товаров.

А самое главное новшество в том, что весь товар перед его ввозом (например, волонтером) должен быть доподлинно известным, предварительно зарегистрированным (поштучно) в электронной системе Минсоцполитики получателем (например, благотворительным фондом) и полностью совпасть с тем, что указывается в упрощенной таможенной декларации «, — пишет она.

Порядок действий при ввозе гуманитарной помощи следующий:

  • Получатель генерирует квалифицированную электронную подпись и подает электронное заявление о регистрации в систему Минсоцполитики.
  • Система автоматически присваивает получателю номер
  • Получатель вносит информацию о каждой партии товаров, которые планирует ввозить на таможенную территорию Украины:
  • товарная группа груза по УКТВЭД;
  • количество и вес каждой группы товара;
  • процент износа или срок годности;
  • письменное предложение донора (дарственный документ) или счет-фактура;
  • письма приобретателей о необходимости гуманитарной помощи;
  • план распределения гуманитарной помощи между приобретателями.
  • Система автоматически присваивает такому перечню товаров уникальный код гуманитарной помощи — это факт признания товара гуманитарной помощью сроком на 90 дней.
  • Получатель или его представитель (водитель) представляет декларацию для таможенного оформления таких товаров, которая должна содержать номер получателя в системе и уникальный код гуманитарной помощи (в электронной форме или бумажной форме в пункте пропуска через таможенную границу)
  • Подача декларации без уникального кода гуманитарной помощи не разрешается.
  • Ввоз гуманитарной помощи по декларации разрешается в течение 30 дней с даты ее создания.
  • Перечень товаров, заявленный в декларации, должен соответствовать перечню товаров в системе под уникальным кодом (по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему).
  • При несоответствии этих данных должностное лицо таможни отказывает в пропуске груза как гуманитарной помощи на территорию Украины (результат — либо формальное дублирование данных без проверки товаров, либо полный осмотр товаров в пункте пропуска).
  • Получатель (бюджетное учреждение) в течение 15 дней после таможенного оформления товаров формирует в системе (в собственном электронном кабинете) инвентаризационное описание фактически полученной гуманитарной помощи — внутренний первичный документ (акт).
  • Инвентаризационное описание гуманитарной помощи составляется по категориям и наименованиям товаров, количеству штук и весу/объему, а также цене за единицу товара и первоначальной (справедливой) стоимости.
  • При несоответствии фактически полученной гуманитарной помощи по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему, указанным в декларации, получатель обязан в системе сформировать и предоставить инвентаризационное описание фактически полученной гуманитарной помощи, являющейся информированием правоохранительных органов о таком несоответствии.
  • Получатель гуманитарной помощи до 15 числа месяца, следующего за месяцем таможенного оформления товаров, представляет отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи, который формируется в электронном кабинете системы или загружается в систему с наложенной электронной подписью получателя.
  • Задекларированная гуманитарная помощь, по которой не представлен отчет в течение 90 дней после таможенного оформления, считается использованной не по целевому назначению
  • Получатель (кроме бюджетных учреждений) теряет статус получателя в случае непредставления отчета в течение 90 дней после таможенного оформления товаров. Повторная регистрация получателя — не ранее 6 месяцев.
Источник: Минфин
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Андрій М***к
Андрій М***к
31 марта 2024, 15:19
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