С 1 апреля цена на газ для населения не изменится: когда он может подорожать

Газ для населения в апреле не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании кубометр топлива будет стоить от 7 грн. 70 коп. до 9 грн. 99 коп. — Об этом сообщает издание «Газправда».

В настоящее время газ бытовым потребителям в Украине предлагают 12 поставщиков. У 7 компаний цена кубометра ниже 8 грн, а у 5 — выше.

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98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривны за кубометр.

Однако уже в мае действие нынешних годовых тарифов завершается. Вырастет ли после этого стоимость топлива, официально пока не сообщалось.