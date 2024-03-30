Брак онлайн: украинцы смогут жениться в «Дии» по видеосвязи

Кабинет министров принял постановление о регистрации брака онлайн через видеосвязь в приложении «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, украинцы смогут жениться прямо в приложении. «Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии», — сообщил министр.

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Женитьбу по видеосвязи будет проводить работник ГРАГСа, документы можно засвидетельствовать Дия.Подписью.

«Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире», говорит министр.

Возможность подать заявление о регистрации брака онлайн у украинцев появилась в феврале прошлого года.

Для подачи заявления требуется: