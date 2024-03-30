Кабинет министров принял постановление о регистрации брака онлайн через видеосвязь в приложении «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Брак онлайн: украинцы смогут жениться в «Дии» по видеосвязи
По его словам, украинцы смогут жениться прямо в приложении. «Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии», — сообщил министр.
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Женитьбу по видеосвязи будет проводить работник ГРАГСа, документы можно засвидетельствовать Дия.Подписью.
«Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире», говорит министр.
Возможность подать заявление о регистрации брака онлайн у украинцев появилась в феврале прошлого года.
Для подачи заявления требуется:
- Авторизоваться на портале «Дия» и перейти в раздел «Семья»
- Выбрать услугу «Заявление о браке»
- Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации
- Уплатить административный сбор
- Подписать заявление электронной подписью
- Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.
Источник: Минфин
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