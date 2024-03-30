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30 марта 2024, 16:22 Читати українською

Брак онлайн: украинцы смогут жениться в «Дии» по видеосвязи

Кабинет министров принял постановление о регистрации брака онлайн через видеосвязь в приложении «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кабинет министров принял постановление о регистрации брака онлайн через видеосвязь в приложении «Дия».

По его словам, украинцы смогут жениться прямо в приложении. «Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии», — сообщил министр.

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Женитьбу по видеосвязи будет проводить работник ГРАГСа, документы можно засвидетельствовать Дия.Подписью.

«Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире», говорит министр.

Возможность подать заявление о регистрации брака онлайн у украинцев появилась в феврале прошлого года.

Для подачи заявления требуется:

  • Авторизоваться на портале «Дия» и перейти в раздел «Семья»
  • Выбрать услугу «Заявление о браке»
  • Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации
  • Уплатить административный сбор
  • Подписать заявление электронной подписью
  • Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+104
Mr YouSt
Mr YouSt
30 марта 2024, 16:27
#
Ждем развод по видеосвязи!
+
0
SZlats
SZlats
30 марта 2024, 18:55
#
Эпохальное достижение заживем!!!__))))
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