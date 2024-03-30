Поступления в госбюджет в марте: детали

По оперативным данным, в марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По итогам марта 2024 г. поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 105,7 млрд грн, в том числе:

60,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий,

18,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 29,0 млрд, возмещено — 11,1 млрд грн),

15,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор,

9,2 млрд грн — акцизный налог и

1,4 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 45,8 млрд гривен.

Месячная роспись доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, перевыполнена на 8,4 млрд грн.

При этом показатель Гостаможслужбы — 92,3% (-3,8 млрд грн), Государственной налоговой службы — 107,9% (+7,7 млрд грн).

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В то же время председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева сообщил, что по предварительным данным поступления в общий фонд госбюджета «от администрируемых налоговой платежей» составляют 107,1 млрд грн. (+39,3 млрд грн по сравнению с мартом 2023 г.). Показатели росписи Минфина перевыполнены на 9,2 млрд. грн.

Он также добавил, что перевыполнение показателей росписи произошло с:

налога на прибыль (+13,5 млрд грн);

акцизного налога с произведенных и ввозимых подакцизных товаров (+0,3 млрд грн);

НДФЛ (+0,5 млрд грн).

По сообщению пресс-службы Минфина, 3,1 млрд грн бюджет получил в виде международной помощи (грантов).