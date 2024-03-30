Президент Украины обнародовал декларацию: сколько он заработал и потратил в 2023 году

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год, доходы президента и членов его семьи составили 12 млн 423 тысяч 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 7 млн 455 тысяч 972 грн.

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Доходы семьи президента в 2023 году, согласно сообщению, в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тысяч 036 грн.

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей, говорится в сообщении.

Остаток денежных средств семьи президента к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тысяч грн.

Напомним, что Минфин запустил дашборд, позволяющий проанализировать уровень зарплат в госорганах. Самые высокие средние зарплаты в январе 2024 года в разрезе центральных органов власти были в НКРЭКП, АМКУ и Секретариате Кабмина.