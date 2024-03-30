Минфин - Курсы валют Украины

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30 марта 2024, 12:54 Читати українською

Президент Украины обнародовал декларацию: сколько он заработал и потратил в 2023 году

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год.

Согласно декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год, доходы президента и членов его семьи составили 12 млн 423 тысяч 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 7 млн 455 тысяч 972 грн.

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Доходы семьи президента в 2023 году, согласно сообщению, в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тысяч 036 грн.

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей, говорится в сообщении.

Остаток денежных средств семьи президента к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тысяч грн.

Напомним, что Минфин запустил дашборд, позволяющий проанализировать уровень зарплат в госорганах. Самые высокие средние зарплаты в январе 2024 года в разрезе центральных органов власти были в НКРЭКП, АМКУ и Секретариате Кабмина.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
bonv
bonv
30 марта 2024, 13:39
#
Порошенко серед лідерів що до допомоги ЗСУ. Скільки Зеленський пожертвував на потреби ЗСУ?
+
0
gucci
gucci
30 марта 2024, 14:27
#
Слушно
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