Украина перейдет на летнее время 31 марта, в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Стрелки часов будут переведены на час вперед в 3 часа ночи.
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Летнее время вводится ежегодно, в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, «в целях эффективного использования светлой части суток», сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета
Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября — в 4 часа (часы переведут на 1 час назад).
Комментарии - 3
Вот например дефицит настоящей каменной соли — с чем оно связано?
А с тем что она сейчас вся идет на экспорт! А народ пусть покупает *** с добавками типа антислеживатель Добавка E536 — сейчас в любом супермаркете!
Мой муж сегодня съездит на «базу» (г. Одесса) и купил именно настоящую каменную соль (Донецк) 15 упаковок — по 40грн кг. Упаковки те же самые — только на эстонсокм.
вот тебе
https://ibb.co/G3zrR21
https://ibb.co/YQy2Rzs
https://ibb.co/3msD5G5
https://ibb.co/WKGcT9m
куплено сегодня в Одессе
А тебе своего «бота» головного мозга рекомендую подлечить!