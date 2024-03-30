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30 марта 2024, 9:31 Читати українською

Украина переходит на летнее время: когда переводить часы

Украина перейдет на летнее время 31 марта, в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Украина перейдет на летнее время 31 марта, в ночь с субботы на воскресенье.

Стрелки часов будут переведены на час вперед в 3 часа ночи.

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Летнее время вводится ежегодно, в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, «в целях эффективного использования светлой части суток», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время, согласно которой в странах — членах ЕС введен на их территориях порядок исчисления: переход на летнее время с конца марта и на зимнее — в конце октября», говорится в сообщении министерства.

Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября — в 4 часа (часы переведут на 1 час назад).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
innapcholko
innapcholko
30 марта 2024, 10:10
#
В Украине принятно так что правительство на пару с олигархами обманыевают народ.

Вот например дефицит настоящей каменной соли — с чем оно связано?

А с тем что она сейчас вся идет на экспорт! А народ пусть покупает *** с добавками типа антислеживатель Добавка E536 — сейчас в любом супермаркете!

Мой муж сегодня съездит на «базу» (г. Одесса) и купил именно настоящую каменную соль (Донецк) 15 упаковок — по 40грн кг. Упаковки те же самые — только на эстонсокм.
+
0
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
30 марта 2024, 10:50
#
Коментарі максимально схожі на вкид від боту.
+
0
innapcholko
innapcholko
30 марта 2024, 11:33
#
Могу фотку скинуть — если не веришь

вот тебе
https://ibb.co/G3zrR21
https://ibb.co/YQy2Rzs
https://ibb.co/3msD5G5
https://ibb.co/WKGcT9m

куплено сегодня в Одессе

А тебе своего «бота» головного мозга рекомендую подлечить!
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