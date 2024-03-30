Украина переходит на летнее время: когда переводить часы

Украина перейдет на летнее время 31 марта, в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Стрелки часов будут переведены на час вперед в 3 часа ночи.

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Летнее время вводится ежегодно, в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, «в целях эффективного использования светлой части суток», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время, согласно которой в странах — членах ЕС введен на их территориях порядок исчисления: переход на летнее время с конца марта и на зимнее — в конце октября», говорится в сообщении министерства.

Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября — в 4 часа (часы переведут на 1 час назад).