С 1 апреля оформление загранпаспортов подорожает. Об этом сообщает Государственная Миграционная Служба (ГМС).
Загранпаспорта подорожают с 1 апреля: как вырастет стоимость оформления
На сколько повысят цены
Стандартное, несрочное оформление паспорта за 20 дней обойдется в 958 грн, против 856 грн до подорожания.
В случае срочного оформления (3−7 рабочих дней) загранпаспорт обойдется в 1598 грн вместо 1496 грн.
Рост стоимости оформления паспорта ДМС объясняет удорожанием стоимости бланков, производимых ГП «Полиграфический комбинат «Украина».
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Какие есть исключения
ДСМ добавляет, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 марта, получат документы по старой цене.
В то же время те, кто оплатил админуслуги до 31 марта, но не подал заявление для оформления документов, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений, уточнили в Государственной миграционной службе.
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