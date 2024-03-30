Загранпаспорта подорожают с 1 апреля: как вырастет стоимость оформления

С 1 апреля оформление загранпаспортов подорожает. Об этом сообщает Государственная Миграционная Служба (ГМС).

На сколько повысят цены

Стандартное, несрочное оформление паспорта за 20 дней обойдется в 958 грн, против 856 грн до подорожания.

В случае срочного оформления (3−7 рабочих дней) загранпаспорт обойдется в 1598 грн вместо 1496 грн.

Рост стоимости оформления паспорта ДМС объясняет удорожанием стоимости бланков, производимых ГП «Полиграфический комбинат «Украина».

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Какие есть исключения

ДСМ добавляет, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 марта, получат документы по старой цене.

В то же время те, кто оплатил админуслуги до 31 марта, но не подал заявление для оформления документов, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений, уточнили в Государственной миграционной службе.

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