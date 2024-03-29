В Пенсионном фонде рассказали, кому перечислят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в Украине состоится плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Отмечается, что перерасчет будет произведен после того, как поступят сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года (срок подачи отчетов — до 10 мая).

«То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля», — говорится в сообщении.

Кому перечислят пенсии

С 1 апреля пенсии автоматически перечислят пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Если на 1 марта 2024 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, получаемый человеком, работая после назначения / предварительного перерасчета пенсии.

В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении / предварительном перерасчете пенсии, не меняется.

Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн.