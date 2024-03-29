Мемкоин Dogwifhat установил исторический максимум в $4

Цена мемкоина Dogwifhat пересекла отметку в $4. Это новый исторический максимум. Позже цена откатилась.

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Капитализация актива выросла выше $3,5 млрд. По этому показателю WIF обошел мемкоин PEPE. «Собачка в шапочке» прибавила 55% за последнюю неделю и занимает третью позицию в секторе мемов, уступая другим собачьим монетам.

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