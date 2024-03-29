Банк «Кредит Днепр» стал крупнейшим из негосударственных кредиторов, работающих по программе «еОселя». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Банк «Кредит Днепр» стал крупнейшим из негосударственных кредиторов в программе «еОселя»
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Банк «Кредит Днепр» Александра Ярославского заключил генеральное соглашение с компанией «Укрфинжилье» о присоединении к программе ипотечного кредитования «еОселя».
Кредит Днепр — уже восьмой банк, в котором можно взять ипотеку на льготных условиях, после Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка, Глобус Банка, Скай Банка, Укрэксимбанка и Сенс Банка.
Получить льготный кредит могут как представители отдельных профессий — военнослужащие ВСУ по контракту и силовики, учителя, медики и ученые — по ставке 3%, так и другие граждане, не имеющие собственного жилья — под 7%.
Банк предлагает кредиты на условиях минимального первоначального взноса 20%. Максимальный срок кредита — 20 лет, максимальная сумма — 2 млн. грн.
Комментарии