Google Wallet вел дополнительное меню верификации для устройств на Android

Мобильный кошелек Google Wallet объявил о введении дополнительного меню настроек верификации для устройств на базе Android, что позволяет пользователям иметь более безопасный платежный опыт. Новые настройки верификации позволяют выбрать, какие действия нужно подтверждать при использовании платежных методов и пробелов. Об этом пишет FinTech Insider.

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Новый раздел «Безопасность» можно найти в разделе «Настройки кошелька», где перечислены настройки «Верификация». Компания позволяет пользователям выбирать, нужно ли им подтверждать свою особу при использовании элементов, хранящихся в кошельке.

Новая функция доступна в версии 24.10 Google Wallet.

Единственной доступной опцией в меню есть транзитные платежи, а при установленном переключателе «нужная верификация» Google Wallet потребует верификацию для оплаты проезда в автобусе, метро и других видах транспорта с помощью кредитной или дебетовой карты. Методы авторизации обычны для устройств на базе Android: PIN-код или сканирование отпечатков пальцев.

Кроме того, если в кошельке уже хранится проездной, то по умолчанию переключатель включен, и приложение потребует верификации перед тем, как продлить оплату банковской картой. Однако опция автоматически отключается, если пользователи не сохраняют транзитные пропуски.

Этот шаг был сделан после сообщений о том, что в некоторых странах Google Wallet требует разблокирования устройства для транзакций Tap-to-Pay вне зависимости от суммы, и это изменение вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей.