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29 марта 2024, 12:46 Читати українською

Реструктуризация евробондов: часть долга, вероятно, спишут

Анализ долговой устойчивости (DSA) Украины, проведенный Международным валютным фондом в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, предусматривает частичное списание долга, пишет Интерфакс. Речь идет о примерно $15 млрд в этом году.

Анализ долговой устойчивости (DSA) Украины, проведенный Международным валютным фондом в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, предусматривает частичное списание долга, пишет Интерфакс.

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В документах нет прямого упоминания о желательности частичного списания долга, но МВФ заявляет о необходимости снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.

«МВФ видит наш государственный долг устойчивым при коэффициенте долг/ВВП на уровне 82% в 2028 году. При этом МВФ прогнозирует, что без реструктуризации госдолг Украины вырастет до 91,2% ВВП в 2028 году, а значит, для достижения устойчивости Украине стоит снизить этот долг на 9,2% от ВВП, или примерно на $21 млрд», — сказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

«Из этого можно заключить, что МВФ видит потенциал списания государственного долга в этом году примерно на $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что основным объектом такого списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд», — сказал он.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что меморандум написан так расплывчато, что из него нельзя четко определить параметры реструктуризации.

«Оптимисты ожидают [списание] 30−40%, пессимисты — 40−50−75%. Лично я ожидаю, что списание будет, ориентируюсь на 40%», — сказал эксперт агентству. По его словам, предложения о списании на уровне 70−75% противоречат заявлениям Минфина о планах возвращаться на рынок.

Источник: Минфин
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