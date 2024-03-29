Около 70% украинцев верят в восстановление экономики после войны — опрос

Около 70% опрошенных граждан Украины верят, что Украина восстановит экономический потенциал после победы. Об этом заявил аналитик Фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко, презентуя результаты общенационального социологического опроса по оценке украинцами усилий государства по восстановлению, передает Укринформ.

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Есть запас прочности, оптимизма в украинском обществе, который в первую очередь направлен на конечный результат, на то, что Украина не просто восстановит то, что потеряла во время войны, а выйдет на тот социально-экономический уровень развития, который был до начала российской агрессии. 68,3% граждан верят, что это возможно", — сказал Жовтенко.

По данным исследования, не согласны с этим утверждением 15% респондентов. Наиболее скептически настроены по способности страны восстановить свой социально-экономический потенциал жители южных областей: 31% респондентов из южных регионов не верят в это по сравнению с медианным значением 13% в остальных регионах.

Процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению большинства, не будет быстрым и займет, по меньшей мере, от 2 до 5 лет. Так считают 16,5% респондентов. 21% опрошенных оценили продолжительность процесса восстановления в 5−8 лет. 18% опрошенных отводят этап восстановления 8−10 лет. 22% респондентов считают, что Украине понадобится более десяти лет для восстановления после войны.

Замедлит темп послевоенного восстановления могут, по мнению опрошенных, прежде всего, огромный масштаб разрушений (70%), коррупция на национальном (58%) и местном уровнях (52%).

Самыми актуальными направлениями послевоенного восстановления страны большинство опрошенных считают: разминирование территорий (76,5%); восстановление разрушенного жилья и инфраструктуры (73%); психологическую помощь (51%); интеграцию ветеранов в послевоенную жизнь (51%) и создание новых рабочих мест и переквалификацию трудоспособного населения (50,5%).