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28 марта 2024, 18:34 Читати українською

Стейблкоин USDT стал самым популярным активом преступников

Эксперты компании TRM Labs сообщили, что стабильная монета компании Tether стала наиболее популярным средством оплаты при противозаконных сделках с виртуальными активами.

Эксперты компании TRM Labs сообщили, что стабильная монета компании Tether стала наиболее популярным средством оплаты при противозаконных сделках с виртуальными активами.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЗа последний год 1,6% от общего объема USDT имели отношение к преступной деятельности, уверяют в TRM Labs.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За последний год 1,6% от общего объема USDT имели отношение к преступной деятельности, уверяют в TRM Labs.

Число адресов, связанных с вливанием средств в международную преступность, возросло на 125%.

На сеть Tron пришлось 45% всех незаконных криптоопераций со стейблкоином Tether.

Эфир занял вторую позицию в списке с показателем в 24%, биткоин оказался на третьем месте с 18%.

Денежный объем стейблкоинов Tether, связанных с противозаконными операциями, достиг за год $19,3 млрд. Представители Tether уверяют, что TRM Labs «допустили неверную интерпретацию данных».

Причем сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может и измениться, в том числе и в сторону увеличения.

Напомним

Эмитент самого популярного стейблкоина уже сталкивался с обвинениями в слишком активном использовании USDT преступниками.

В январе представители аппарата ООН объявили, что монеты Tether все чаще используют для отмывания средств преступные группы из стран Юго-Восточной Азии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Саша Ник
Саша Ник
28 марта 2024, 19:27
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Дайте угадаю, долларом сша — преступники не пользуются?) Давайте запретим доллар сша, потому что им пользуются преступники. А ещё лучше — евро с фунтом. Будем пользоваться бусами и самородками, для расчётов. Аааа, погодите, так ими ж тоже будут преступники пользоваться? Не, надо запретить.
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