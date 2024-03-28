Суд оставил Насирова под стражей еще на два месяца и снизил залог

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, который обвиняется в получении взятки более чем на 722 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство защиты и применила к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

Уменьшение залога

Суд также в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения — с 70 млн грн до 65 млн грн. Первоочередной размер залога составил 523,2 млн. грн.

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Напомним

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 У К Украины , его советника — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 У К Украины .

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 — 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 2 млрд грн.