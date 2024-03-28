Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска «Угринов»

Польские протестующие приостановили блокирование движения грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска «Угринов-Долгобычев». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В пункте пропуска „Угринов-Долгобычев“ временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях. По информации от польских коллег, на территории Польши перед пунктом пропуска „Угринов-Долгобычев“ пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечения границы здесь ожидают 120 грузовиков. В то же время, польская сторона также сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что по состоянию на утро 28 марта в очередях на пунктах пропуска с польской границей «Ягодин», «Рава-Русская», «Угринов» стоят почти 370 грузовиков.