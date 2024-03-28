ДТЭК инвестирует в проект систем хранения электроэнергии в Польше

Компания ДТЭК присоединилась к будущему строительству первого в Польше крупного проекта по системам хранения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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27 марта дочерняя компания ДТЭК — DRI — подписала соглашение о покупке акций специальной проектной компании, созданной польской компанией Columbus Energy, что даст ей право на строительство систем хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши при условии получения необходимых разрешений.

В 2022 году проект получил поддержку польского рынка мощности с 2027 года по 17 лет.

Целью проекта, как указывается на сайте ДТЭК, создание общеевропейской энергетической системы, призванной объединить Украину и ЕС. В компании добавили, что это соглашение является ключевым элементом плана ДТЭК по интеграции украинского энергетического рынка в глобальный рынок ЕС.

«Углубление сотрудничества с энергосистемой Польши позволит Украине в условиях энергодефицита рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС, особенно в условиях энергетического террора России», — говорится в сообщении.

Это важный тестовый проект для Центральной и Восточной Европы, который продемонстрирует, как можно успешно внедрять системы хранения электроэнергии. Мы укрепляем партнерство со странами ЕС, и этот проект является важным шагом на пути к интеграции энергосистем Украины и Польши", — отметил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Системы хранения электроэнергии являются ключевой технологией для ускорения декарбонизации путем внедрения ВИЭ, сохраняя при этом гибкость энергосистемы.

DRI планирует финализировать соглашение с Columbus Energy в ближайшие месяцы и начать строительство на площадке в 4 квартале 2024 года. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2026 года.