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28 марта 2024, 14:12 Читати українською

ДТЭК инвестирует в проект систем хранения электроэнергии в Польше

Компания ДТЭК присоединилась к будущему строительству первого в Польше крупного проекта по системам хранения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания ДТЭК присоединилась к будущему строительству первого в Польше крупного проекта по системам хранения электроэнергии.
Фото: dtek.com

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27 марта дочерняя компания ДТЭК — DRI — подписала соглашение о покупке акций специальной проектной компании, созданной польской компанией Columbus Energy, что даст ей право на строительство систем хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши при условии получения необходимых разрешений.

В 2022 году проект получил поддержку польского рынка мощности с 2027 года по 17 лет.

Целью проекта, как указывается на сайте ДТЭК, создание общеевропейской энергетической системы, призванной объединить Украину и ЕС. В компании добавили, что это соглашение является ключевым элементом плана ДТЭК по интеграции украинского энергетического рынка в глобальный рынок ЕС.

«Углубление сотрудничества с энергосистемой Польши позволит Украине в условиях энергодефицита рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС, особенно в условиях энергетического террора России», — говорится в сообщении.

Это важный тестовый проект для Центральной и Восточной Европы, который продемонстрирует, как можно успешно внедрять системы хранения электроэнергии. Мы укрепляем партнерство со странами ЕС, и этот проект является важным шагом на пути к интеграции энергосистем Украины и Польши", — отметил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Системы хранения электроэнергии являются ключевой технологией для ускорения декарбонизации путем внедрения ВИЭ, сохраняя при этом гибкость энергосистемы.

DRI планирует финализировать соглашение с Columbus Energy в ближайшие месяцы и начать строительство на площадке в 4 квартале 2024 года. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2026 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
paff
paff
28 марта 2024, 15:09
#
Догуделся ринат леонидович
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0
neverice
neverice
28 марта 2024, 15:36
#
А у нас слабо побудувати? 133 МВт високоманеврених потужностей — це те, що дозволяє перетворити 1 ГВт сонячних панелей на стабільне і прогнозоване джерело енергії, що не поступається класичним електростанціям.
Маск свого часу в Австралії встановив схожу систему. Потужність була всього 100 МВт. І дозволила замінити виведену з експлуатації ТЕС.
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