Финляндия отказала в рейсах турецкой авиакомпании из-за ее связей с рф

Финское агентство транспорта и связи Traficom не разрешило полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за ее связей с россией. Об этом говорится в заявлении Traficom.

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«Наша общая оценка показывает, что значительная доля собственности и эффективный контроль над Southwind Airlines не держат указанные турецкие лица или компании. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и ее контроль связаны с заинтересованными российскими сторонами», — сказал генеральный директор Яркко Сааримаки.

В Traficom отмечают, что значительное право собственности и эффективный контроль над авиакомпанией не принадлежит назначенной договорной стороне или ее гражданам, как того требует действующее соглашение о воздушном сообщении.

Ранее авиаперевозчик Southwind Airlines, выполняющий рейсы из Турции, обратился в Traficom за разрешением на выполнение полетов в Финляндию. Traficom сообщила авиакомпании, что разрешение ей не будет предоставлено.