Национальный банк Украины установил на 28 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 39,2273 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 11 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил гривну на 11 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 28 марта установил официальный курс евро на уровне 42,44 грн. Европейская валюта подешевела на 25 коп.
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Источник: Минфин
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