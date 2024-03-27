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27 марта 2024, 19:06 Читати українською

Комитет Рады отклонил правки по бронированию военнообязанных, получающих определенную зарплату

Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Совета по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал нардеп от «Слуги народа», член профильного комитета Игорь Копытин.

Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Совета по национальной безопасности, обороне и разведке.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Обсуждение прошло 25 марта. По словам Копытина, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены даже без обсуждения.

«Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сущностью таких правок стал бы принцип „война для бедных“. А это недопустимо!» — подчеркнул нардеп.

Копытин отметил, что в комитете проходит предварительное рассмотрение.

«Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет», — добавил он.

Напомним

В парламенте предложили инициативу по бронированию путем уплаты ежемесячного военного сбора в размере 20 000 грн. Это средняя заработная плата по стране. Речь идет об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.

В Кабмине и Офисе президента обсуждали другую модель — с привязкой к зарплате, начиная с 35 000 грн. Для таких работников должно быть предусмотрено автоматическое бронирование.

«Минфин» писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важными для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Riojas
Riojas
27 марта 2024, 19:28
#
Понятно. Очередной тест на взрослость провален за лозунгами про социально ответственную мобилизацию.
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+12
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 марта 2024, 20:07
#
Бронювання буде і так, і сяк. Питання в тому куди підуть гроші.
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