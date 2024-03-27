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27 марта 2024, 19:53 Читати українською

В Украине уже продали через «Дию» 30 тысяч авто

Уже 30 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через «Дию» за 3 месяца работы услуги. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Уже 30 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через «Дию» за 3 месяца работы услуги.
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это — самая популярная сервисная услуга, которую мы запустили в сотрудничестве с Минцифры. Не выходя из дома, прямо в смартфоне можно купить или продать автомобиль, мотоцикл или мопед. Легко и удобно, ведь комфорт граждан — наш приоритет. Продолжаем улучшать сервисы. Создаем безопасную и инновационную страну», — отметил глава МВД.

Напомним

«Минфин» писал, что в приложении «Дия» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями, впоследствии также появятся услуги для ветеранов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 марта 2024, 20:08
#
Да, я тоже готов продать.в дия на автомате… Всего 6. у.е… тисячь…
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