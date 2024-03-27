В Украине уже продали через «Дию» 30 тысяч авто

Уже 30 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через «Дию» за 3 месяца работы услуги. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это — самая популярная сервисная услуга, которую мы запустили в сотрудничестве с Минцифры. Не выходя из дома, прямо в смартфоне можно купить или продать автомобиль, мотоцикл или мопед. Легко и удобно, ведь комфорт граждан — наш приоритет. Продолжаем улучшать сервисы. Создаем безопасную и инновационную страну», — отметил глава МВД.

Напомним

«Минфин» писал, что в приложении «Дия» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями, впоследствии также появятся услуги для ветеранов.