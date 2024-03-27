ЕС готовится к зиме без российского газа

Следующей зимой в Европейском Союзе будет достаточно запасов газа, а страны Центральной Европы, до сих пор закупающие российский трубопроводный газ, работают над альтернативным импортом на случай, если транзит через Украину прекратится с января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и компании.

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Цены на газ в Европе упали до уровня, который наблюдался до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, достигнув трехлетнего минимума в феврале, поскольку теплая погода и высокое производство электроэнергии из возобновляемых источников снизили спрос на газ и снизили потребность его изъятия из хранилищ.

Однако срок действия соглашения, подписанного в 2019 году между украинским НАК «Нафтогаз» и российским «газпромом», позволяющим российскому газу поступать через Украину, истекает в конце года, что вызывает новые опасения по поводу возможных перебоев в поставках газа в Европу.

Заполнение газовых хранилищ

По данным Gas Infrastructure Europe, за несколько дней до завершения зимнего газового сезона в Европе, который заканчивается 31 марта, газовые хранилища Европы заполнены на 59% - это рекордный показатель для этого времени года.

«Европа находится на пути к очередному рекордному показателю запасов на начало лета, и похоже, что континент снова сможет рано заполнить свои хранилища (на следующей зиме)», — заявил руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ консалтинговой компании Energy Aspects Джеймс Ведделл.

Согласно директивам ЕС, установленным после полномасштабного вторжения России в Украину, газовые хранилища Европы должны быть заполнены на 90% на 1 ноября.

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Запасы газа в хранилищах, как правило, составляют около четверти зимнего потребления газа в Европе, где он является основным топливом для отопления, а высокие запасы должны обеспечить Европу достаточным количеством газа в следующую зиму и позволить избежать значительных ценовых шоков.

Наиболее уязвимые страны

Наиболее уязвимые страны ЕС — Австрия и Словакия, поскольку они до сих пор импортируют значительную часть своего газа из России через Украину, но даже они заявляют, что работают над новыми источниками поставок, чтобы ограничить влияние, если поставки будут прекращены.

В 2024 году Газпром обычно транспортировал около 40 миллионов кубометров газа в день транзитными маршрутами через Украину, что при сохранении поставок газа составляло бы годовую норму в 14 млрд кубометров, или примерно 3,5% от общего спроса ЕС.

Приблизительно половина этого газа поступает в Австрию по трубопроводам через Украину, а затем — в Словакию. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что она подготовилась к сценариям, при которых поставки российского газа будут прерваны.

Словацкая SPP, также получающая российский газ через Украину, заявила, что постоянно оценивает развитие газового рынка и имеющиеся варианты.