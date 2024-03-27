Японская иена упала до минимума с 1990 года

Иена упала до рекорда в среду 27 марта. В паре с долларом японская валюта опустилась до 151,97, что является самым низким показателем за 34 года. В центробанке страны восходящего солнца планируют агрессивные интервенции. Об этом пишет Bloomberg.

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После обновления минимума, иена немного выросла. Трейдеры считают, что у нее есть потенциал упасть больше, если єна пересечет уровень 152 за $1.

Изменение курса иены с начала года / Данные: Google

На фоне такой ситуации в центробанке Японии заявили, что будут вынуждены прибегнуть к агрессивным интервенциям, чтобы исправить курс.

Напомним, что 19 марта японский регулятор впервые за 17 лет поднял учетную ставку до -0,1% до 1%, отменив последнюю в мире отрицательную учетную ставку.

Впрочем, как показал рынок, это не помогло. Теперь министр финансов Суничи Судзуки заявил, что центробанк будет покупать большие объемы валюты, чтобы сменить тренд.