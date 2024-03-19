Центробанк Японии впервые за 17 лет поднял учетную ставку

Центральный банк Японии отменил последнюю в мире отрицательную учетную ставку, окончив самую агрессивную программу денежно-кредитного стимулирования в современной истории. Об этом пишет Bloomberg.

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Правление банка установило новый диапазон учетных ставок от 0% до 0,1% вместо краткосрочной учетной ставки -0,1%.

Это решение Банка Японии завершает эпоху, когда политики во всем мире стремились поддержать экономический рост с помощью дешевых денег и нетрадиционных монетарных инструментов.

«Мы вернулись к нормальной денежно-кредитной политике, ориентированной на краткосрочные учетные ставки, как и в случае с другими центральными банками», — цитирует агентство Reuters главу Центробанка Японии Кадзуо Уэду.

Он добавил, что первое повышение ставки за 17 лет не является началом цикла жесткого усиления ставок, подобного недавно наблюдавшемуся в США и Европе.