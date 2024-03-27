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27 марта 2024, 14:04 Читати українською

Данилишин назвал факторы, повлиявшие на рост доллара

За последние две недели гривна потеряла около 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро. Помимо действий НБУ влияют на курс ситуативные и психологические факторы. Об этом экс-председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

За последние две недели гривна потеряла около 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро.
Фото: НБУ

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По его словам, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами: наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.

«Сейчас среди факторов, дополнительно ускорявших девальвационные процессы, были, прежде всего, психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и т. д.», — отметил Данилишин.

Напомним

В последние недели курс доллара активно растет. Вчера НБУ снова повысил официальный курс до нового исторического максимума. Национальный банк установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 39,343 грн. за 1 доллар (+0,1132 грн).

Источник: Минфин
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