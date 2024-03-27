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27 марта 2024, 16:26 Читати українською

В ЕС вдвое выросло количество иммигрантов

В ЕС вдвое выросло количество иммигрантов в 2022 году. Мальта заняла первое место, если считать приток иностранцев на количество населения страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Eurostat.

В ЕС вдвое выросло количество иммигрантов в 2022 году.

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В 2022 году 5,1 миллиона человек иммигрировали в ЕС из стран, не входящих в его состав, тогда как 1,0 миллиона человек эмигрировали из ЕС. Приток иммигрантов вырос даже более чем вдвое по сравнению с отметками в 2,4 миллиона в 2021 году. И наоборот, количество жителей ЕС, эмигрирующих в страны за пределами ЕС, оставалось стабильным: в 2021 году было 1,0 миллиона эмигрантов.

В 2022 году на 1000 жителей ЕС приходилось примерно 11 иммигрантов из стран, не входящих в ЕС.

Относительно численности постоянного населения Мальта зафиксировала самый высокий уровень иммиграции из стран ЕС и вне ЕС в 2022 году (66 иммигрантов на 1000 жителей), за ней следуют Люксембург (48) и Эстония (37).

Напротив, Словакия зарегистрировала самый низкий уровень иммиграции, где 1 иммигрант на 1000 человек, за ней следуют Болгария и Франция, в каждой из которых приходится 6 иммигрантов на 1000 человек.

На 1 января 2023 г. большая часть (50,4%) населения Люксембурга были выходцами из страны. Мальта (28,3%) и Кипр (22,7%) завершили тройку стран ЕС с самой высокой долей населения, рожденного за границей.

Наименьшие доли были зафиксированы в Польше (2,5%), Болгарии (2,6%) и Румынии (2,8%).

В абсолютном выражении наибольшее количество жителей, родившихся за границей, зарегистрировано в Германии (16,5 млн человек), Франции (8,9 млн) и Испании (8,2 млн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
An GenShuo
An GenShuo
27 марта 2024, 16:36
#
Якась дивна статистика, в Естонії де мігрують зазвичай тільки росіяни та переважно біле населення там вони рахуються як мігранти, а у Франції де вже неможливо перебувати через перевищення темношкірого мігрантського населення вони записуються як французи.
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0
bonv
bonv
27 марта 2024, 17:01
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Питання повернення біженців до України є надскладним та болючим. Очевидно, що економічних стимулів не буде достатньо, але і їх буде непросто запропонувати. Поки що важко сказати конкретно, бо базової умови для повернення українців ще немає. Про це в інтерв'ю «Еспресо» сказав Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital. Експерт умовно ділить наших біженців на три групи: Ті, хто не повернуться ні за яких обставин — ймовірно, вони давно мріяли жити десь за кордоном, або вони себе там знайшли й почуваються комфортно, або їм немає куди повертатися; Ті, хто готовий повернутися у будь-якому випадку — тимчасово живуть на допомогу іноземних урядів або ті, хто з нетерпінням чекає звільнення своїх населених пунктів чи просто покращення безпекової ситуації; Ті, хто вагається — їм, можливо, усе чи багато що подобається за кордоном, але вони б розглянули можливість повернутися. Україні доведеться конкурувати із західними країнами саме за третю групу. Цих людей потрібно буде переконати, що умови життя, інфраструктура, ставлення держави до людей, умови роботи чи умови ведення бізнесу є кращими, або як мінімум не значно гіршими, ніж там, де вони зараз перебувають", — наголошує Паращій. Проблема полягає ще й в тому, додає він, що чим довше буде тривати війна, тим більшою буде ставати перша група і більш вибагливою третя.
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+8
Dafxf4300
Dafxf4300
27 марта 2024, 17:23
#
Знаю людей які хочуть і могли б повернутися, проте через заборону виїзду вже більше двох років піднімають арендний бізнес в Европі замість інвестування цих коштів у свою державу. Коли в нас країною керують клоуни та шпигуни ніяких повернень людей не буде.А люди, особливо тямущі та працьовиті, це і є основне багатство держави.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 марта 2024, 17:46
#
Где родился там и згодился…
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