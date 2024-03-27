В ЕС вдвое выросло количество иммигрантов в 2022 году. Мальта заняла первое место, если считать приток иностранцев на количество населения страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Eurostat.

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В 2022 году 5,1 миллиона человек иммигрировали в ЕС из стран, не входящих в его состав, тогда как 1,0 миллиона человек эмигрировали из ЕС. Приток иммигрантов вырос даже более чем вдвое по сравнению с отметками в 2,4 миллиона в 2021 году. И наоборот, количество жителей ЕС, эмигрирующих в страны за пределами ЕС, оставалось стабильным: в 2021 году было 1,0 миллиона эмигрантов.

В 2022 году на 1000 жителей ЕС приходилось примерно 11 иммигрантов из стран, не входящих в ЕС.

Относительно численности постоянного населения Мальта зафиксировала самый высокий уровень иммиграции из стран ЕС и вне ЕС в 2022 году (66 иммигрантов на 1000 жителей), за ней следуют Люксембург (48) и Эстония (37).

Напротив, Словакия зарегистрировала самый низкий уровень иммиграции, где 1 иммигрант на 1000 человек, за ней следуют Болгария и Франция, в каждой из которых приходится 6 иммигрантов на 1000 человек.

На 1 января 2023 г. большая часть (50,4%) населения Люксембурга были выходцами из страны. Мальта (28,3%) и Кипр (22,7%) завершили тройку стран ЕС с самой высокой долей населения, рожденного за границей.

Наименьшие доли были зафиксированы в Польше (2,5%), Болгарии (2,6%) и Румынии (2,8%).

В абсолютном выражении наибольшее количество жителей, родившихся за границей, зарегистрировано в Германии (16,5 млн человек), Франции (8,9 млн) и Испании (8,2 млн).