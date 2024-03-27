Счетная палата выявила в прошлом году нарушений более чем на 60 миллиардов

Счетная палата за прошлый год выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты по итогам работы учреждения в 2023 году.

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Отмечается, что за указанное время специалистами институции проверены и проанализированы 771 млрд. грн., охвачены контролем 399 объектов, по результатам контрольных мероприятий подготовлены и утверждены 59 отчетов.

Согласно годовому отчету, наибольшее количество нарушений и недостатков выявлено по следующим направлениям:

безопасность и обороноспособность государства — 16,5 млрд грн;

доходы государственного бюджета — 12,4 млрд грн;

социальная сфера и здравоохранение — 8,4 млрд грн.

Установлено, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций до конца 2023 выполнены или находились в процессе выполнения 64,4%.

По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начаты девять досудебных расследований по уголовным производствам. Три сообщения Счетной палаты направлены на присоединение к уголовному производству.