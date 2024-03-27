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27 марта 2024, 16:04 Читати українською

Счетная палата выявила в прошлом году нарушений более чем на 60 миллиардов

Счетная палата за прошлый год выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты по итогам работы учреждения в 2023 году.

Счетная палата за прошлый год выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд грн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что за указанное время специалистами институции проверены и проанализированы 771 млрд. грн., охвачены контролем 399 объектов, по результатам контрольных мероприятий подготовлены и утверждены 59 отчетов.

Согласно годовому отчету, наибольшее количество нарушений и недостатков выявлено по следующим направлениям:

  • безопасность и обороноспособность государства — 16,5 млрд грн;
  • доходы государственного бюджета — 12,4 млрд грн;
  • социальная сфера и здравоохранение — 8,4 млрд грн.

Установлено, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций до конца 2023 выполнены или находились в процессе выполнения 64,4%.

По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начаты девять досудебных расследований по уголовным производствам. Три сообщения Счетной палаты направлены на присоединение к уголовному производству.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
27 марта 2024, 16:49
#
Зафіксували, зловили, заставу зменшили і відпустили. Бурхлива зе-імітація боротьби з корупцією.
Очолили.
+
0
bonv
bonv
27 марта 2024, 16:52
#
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде?
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