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27 марта 2024, 13:17 Читати українською

АРМА в 2023 году разыскало активов более чем на 200 миллиардов

Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в прошлом году выявило в Украине активов на 100 млрд грн и столько же — за рубежом. Такие данные отчета по итогам деятельности Арма в 2023 году обнародовала его председатель Елена Дума.

Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в прошлом году выявило в Украине активов на 100 млрд грн и столько же — за рубежом.
Фото: НБУ

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В частности, в течение года были выявлены активы на 3,56 млрд грн, $312,5 млн и 194,2 млн евро.

По состоянию на конец 2023 г. общий объем денежных активов в управлении АРМА достиг 5,7 млрд грн.

Инспекторы Нацагентства разыскали также 53 млрд грн в корпоративных правах и 5837 объектов недвижимости.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА уже приобрело на арестованные средства санкционных лиц военные облигации в общей сложности на сумму 3,7 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrolog
nitrolog
27 марта 2024, 13:34
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Напишете коли вони будуть в бюджеті)))
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