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27 марта 2024, 12:55 Читати українською

В этом году электромобили китайского производства займут 25% рынка ЕС — Financial Times

В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование компании «Транспорт и окружающая среда» (Transport & Environment).

В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае.
Фото: pixabay.com

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Согласно исследованию, около 19,5% проданных в ЕС электромобилей в прошлом году были произведены в Китае благодаря росту европейских продаж китайских брендов, таких как MG и BYD, а также таким факторам, как использование американской группой Tesla своего завода в Шанхае для поставки части продукции на европейском рынке.

По данным T&E, в 2024 году эта доля вырастет до 25,3%, поскольку китайские национальные производители продолжают отбирать долю рынка у известных европейских брендов по всему континенту.

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В то время как многие западные производители, включая Tesla, BMW и Renault, производят электромобили в Китае, импортируемые в Европу, только электромобили китайских брендов составят 11% рынка электромобилей ЕС в этом году, а к 2027 году эта доля вырастет до 20%.

Китайские бренды, такие как BYD, уже выросли с 0,4% европейского рынка электромобилей в 2019 году до 8% продаж в прошлом году.

Соответствующие данные появились в то время, когда Брюссель завершает расследование того, помогли ли местные субсидии электромобилям, произведенным в Китае, вытеснить модели европейского производства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
27 марта 2024, 14:42
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«У той час як багато західних виробників, включаючи Tesla, BMW і Renault, виробляють електромобілі в Китаї, які вони імпортують до Європи» — корпорації накачують людоїдів Сі технологіями, інвестиціями і ринком збуту, а уряди цих західних держав борються з агресивною політикою КНР. Знову вирощують собі ворога на заміну совка. Ох, цирк))
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