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27 марта 2024, 9:36 Читати українською

Binance приняла стандарты FATF

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма, пишет Сoingape.

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule.
Фото:depositphotos

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Детали

Компания Sumsub, глобальный поставщик услуг полного цикла проверки соблюдения требований Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) объявила об интеграции своего решения Global Travel Rule (GTR) с сервисами Binance.

Что это значит

Интеграция позволит проверять криптовалютные транзакции, совершаемые клиентами криптовалютной площадки по всему миру.

Заместитель директора по соблюдению нормативных требований Binance Стив Кристи обещает, что биржа намерена в полном объеме соответствовать требованиям рекомендаций мер борьбы с отмыванием денег FATF, также известным как «Правила путешествий».

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«Присоединение Binance к Global Travel Rule служит укреплению наших международных усилий по соблюдению требований закона. Этот шаг не просто приводит нашу деятельность в соответствие с глобальными стандартами FATF, но и усиливает доверие, безопасность и прозрачность, на которую наши пользователи могут рассчитывать» — заявил Стив Кристи.

GTR и FATF будут получать от Binance информацию как об отправителе, так и о получателе конкретной криптовалютной транзакций, «как только будет сделан запрос на суммы, превышающие лимитированный порог».

В рамках «Правила путешествий» FATF предлагает считать пороговыми значениями от $1000 до $3000.

Источник: Минфин
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