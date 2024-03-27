За прошедшую неделю было выдано 211 кредитов в рамках программы «єОселя» на общую сумму 345 млн грн. Об этом идет речь на правительственном портале.
«єОселя»: За прошедшую неделю выдано кредитов на 345 млн грн
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Кто получил кредиты
Среди получателей
- 113 военнослужащих и силовиков
- 13 педагогов
- 16 медиков
- 4 ученых
- 54 семьи без собственного жилья
- 6 ВПО
- 5 ветеранов.
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Всего с момента старта программы «єОселя» 8 371 семья получила кредиты на сумму более 12,8 млрд грн.
Источник: Минфин
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