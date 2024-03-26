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26 марта 2024, 19:06 Читати українською

Дефицит международной помощи Украины в следующем году может составить $10-15 миллиардов — Железняк

Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить $10−15 млрд, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации. Такой оценкой поделился заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, сообщает Интерфакс-Украина.

Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить $10−15 млрд, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.
Фото: НБУ

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«Возвращаясь к вызовам, в следующем году, скорее всего, разница между необходимым и имеющимся международным финансированием будет в $10−15 млрд, которых не будет хватать», — сказал он на конгрессе «Реформа государственных финансов — путь к восстановлению Украины» в Киеве.

Железняк отметил важность поддержки бизнеса в связи с перспективой недополучения макрофинансовой помощи в бюджет.

«… я это вспомнил не для того, чтобы наверстать, наверное, какой-то страх, а для того, чтобы у всех нас было четкое понимание, что поддержка бизнеса в этом году является условием выживания следующего», — отметил нардеп.

«И, к сожалению, видя цифры бюджета, я понимаю, что нам уже не хватает 300−400 миллиардов без дополнительной мобилизации. Это тоже факт», — подчеркнул Железняк.

Напомним

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн. грн., или 20,6% прогнозного ВВП. Доходы госбюджета-2024 определены в размере 1,77 трлн грн (без учета возможной грантовой помощи), расходы — 3,36 трлн грн при заложенном среднегодовом курсе 40,7 грн/$1.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования EFF из МВФ, если в 2023 году внешнее финансирование составило $42,5 млрд, а в этом году оно прогнозируется на уровне $38,1 млрд, то в следующем году ожидается его сокращение до $22,9 млрд.

Источник: Минфин
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