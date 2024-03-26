В Украине в первые два месяца 2024 года зафиксировали увеличение объемов торговли. Это следствие введения обязательного использования РРО (регистратор расчетных операций) и штрафов за их неиспользование. Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.
В Украине выросли объемы «белой» торговли — Гетманцев
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Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то объемы торговли выросли следующим образом:
- расчетные операции (в гривне) — плюс 38,2%
- общее количество чеков — плюс 37,3%
- начисление НДС — плюс 42,8%.
«Однако работа продолжается, и в тени остается еще значительная часть торговли», — отметил Гетманцев.
Напомним, что за 2023 год Налоговая служба наложила 1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (РРО), что втрое превышает аналогичный показатель за 2021 год.
Источник: Минфин
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