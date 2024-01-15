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15 января 2024, 9:39 Читати українською

За 2023 год штрафы за неиспользование кассовых аппаратов выросли втрое — Опендатабот

За неполный 2023 год Налоговая служба наложила 1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (РРО), что в три раза превышает аналогичный показатель за 2021 год. Об этом сообщает Опендатабот.

За неполный 2023 год Налоговая служба наложила 1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (РРО), что в три раза превышает аналогичный показатель за 2021 год.
Фото:depositphotos

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Штрафы за нарушение

«29753 штрафа за нарушение при использовании П/РРО на общую сумму 1,65 млрд грн наложила на предпринимателей Государственная налоговая служба (ГНС) за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год», — говорится в сообщении.

Читайте: С 1 октября значительно уменьшаются штрафы для ФЛП за продажу товаров и услуг без использования РРО

В 2021 году сумма штрафов составила 540,8 млн грн.

На самую большую сумму в прошлом году предприниматели были оштрафованы в августе — 988,15 млн грн. За этот месяц было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году — всего 1640, но выписано наибольшее количество штрафов — 3336.

Кроме того, Опендатабот подсчитал, что на начало декабря 2023 года в Украине работало 287,4 тыс. РРО и 554,6 тыс. программных РРО («касса в смартфоне»).

Если сравнить с ноябрем 2021 года, количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО уменьшилось на 5%. При этом на расчеты с помощью ПРРО приходится всего 29% от общего количества чеков.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с 1 октября 2023 года существенно уменьшены штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Это предусматривает закон № 3219, которым отменяются налоговые льготы, введенные на период военного положения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 января 2024, 10:04
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Аря… душать малих підприємців… палаточнікам гаплик… оптимізаторам прищемили оптимізацію…
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