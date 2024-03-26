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26 марта 2024, 15:56 Читати українською

В Польше открывается регистрация на выплаты для беженцев: кто может получить помощь

Украинские беженцы в Польше смогут подать заявку на денежную помощь в размере 850 злотых в течение трех месяцев. Регистрация продлится с 27 по 29 марта включительно. Об этом сообщает yavp.pl.

Украинские беженцы в Польше смогут подать заявку на денежную помощь в размере 850 злотых в течение трех месяцев.
Фото: pixabay.com

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Подробности

В Польше 27 марта открывается третья и последняя регистрация для участия в программе финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Помощь открыл Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam.

Финансовая поддержка предусмотрена в размере 850 злотых в форме трех выплат (итого 25 200 грн). Средства будут предоставляться беженцам, проживающим в семи воеводствах: Подкарпатское, Нижнесилезское, Мазовецкое, Поморское, Любушское, Варминско-Мазурское, Западно-Поморское.

Кто может получить помощь

Участие в программе могут принимать люди таких уязвимых категорий:

  • беременные или кормящие грудью;
  • люди с инвалидностью, что влияет на способность работать;
  • люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;
  • лица, относящиеся к этническим группам;
  • одинокие матери и члены семей, где более трех детей;
  • люди от 55 лет;
  • лица, потерявшие имущество и жилье в результате войны в Украине;
  • люди из прифронтовых областей (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
  • безработные (или работающие неполный рабочий день);
  • те, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

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Заполнение заявки в помощь

Заявку следует заполнить на одно домохозяйство. Необходимо указать номер, с которым представители организации будут связываться. Если человек подпадает под условия участия в программе, с ним свяжется консультант.

Во время онлайн-встречи нужно будет подтвердить предоставленную ранее информацию. В частности, нужно будет подготовить документы: удостоверение личности, паспорт, справку об инвалидности, безработицу.

За дополнительной информацией можно обращаться: 800 11 22 33 (горячая линия), e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.

Источник: Минфин
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