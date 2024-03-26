Проект Notcoin объявил о прекращении «майнинга» монеты с 1 апреля

Игра-кликер, позволяющая добывать монеты NOT (Notcoin), завершится 1 апреля. Пользователи не смогут больше ее мелькнуть. Об этом сообщили в сообществе проекта в Telegram.

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Notcoin это проект разработчиков блокчейна Toncoin, который приобрел большую популярность у пользователей Telegram. Авторы проекта обыграли анаграмму TON-NOT и под лозунгом «Возможно ничего» собрали большую аудиторию, раздав миллионы токенов бесплатно.

В начале марта проект запустил P2P-премаркет токена на платформе Getgems. На 25 марта сделки на ней заключаются в районе 6−7 TON (примерно $30−35) за 10 млн. NOT.

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