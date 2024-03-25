Bybit открыла премаркет токена Notcoin

Bybit открыла премаркет для токена NOT (Notcoin) на внебиржевой P2P-платформе. Об этом говорится в сообщении криптовалютной биржи.

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Согласно заявлению, биржа использует эту площадку для предварительной торговли новыми монетами перед их официальным листингом.

На момент написания сделки заключаются в районе 60 USDT за 10 млн NOT. Максимальная ставка зафиксирована по цене 0,0001 USDT за токен.

Notcoin — игра-кликер, начисляющая баллы за тапы по экрану. Пользователи получают дополнительные очки за создание кошелька, покупку активов на P2P-рынке или анонимных номеров на блокчейн-платформе Fragment, а также выполнение других задач в экосистеме TON.

В начале марта проект запустил P2P-премаркет токена на платформе Getgems. На 25 марта сделки на ней заключаются в районе 6−7 TON (примерно $30−35) за 10 млн NOT.

Напомним, что Notcoin это проект разработчиков блокчейна Toncoin, который приобрел большую популярность у пользователей Telegram. Авторы проекта обыграли анаграмму TON-NOT и под лозунгом «Возможно ничего» собрали большую аудиторию, раздав миллионы токенов бесплатно.

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