McDonald's расширяет свою сеть в Украине: шесть ресторанов, два новых города

McDonald's планирует открыть шесть новых ресторанов быстрого питания в 2024 году. Об этом заявила генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова во время прессбрифинга во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы расширили в 2023 году сеть до 101 ресторана, из них 10 — это новые рестораны. Открыли новый формат — на трассе (рядом с Житомиром и в Александрии). Эти заведения не просто на трассе, они привязаны к городу, где мы можем нанимать персонал, и жители которого тоже наши клиенты. В планах на 2024 год — открытие по меньшей мере шести ресторанов», — сказала она.

McDonald's в каждой области

Бадритдинова также сообщила, что одной из целей сети в этом году является достижение представительства в каждой из областей.

«Есть два региона, где мы еще не представлены — Закарпатье (Ужгород) и Черновцы, надеюсь, что откроем рестораны уже в этом году», — заявила она.

Напомним

Первое заведение сети McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

McDonald's 20 сентября 2022 начал поэтапное открытие ресторанов в Украине. К 24 февраля того же года сеть насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны. По состоянию на март 2024 работает 101 ресторан.

«Минфин» писал, что выручка сети ресторанов McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.