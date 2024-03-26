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26 марта 2024, 14:14 Читати українською

В Ferrexpo сообщили о новом судебном аресте 49,5% долей ее «дочек» в Украине

Украинский суд наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний горнорудной компании Ferrexpo plc в рамках продолжающихся серии судебных разбирательств против крупнейшего владельца Ferrexpo Константина Жеваго в отношении принадлежащего ему банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Украинский суд наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний горнорудной компании Ferrexpo plc в рамках продолжающихся серии судебных разбирательств против крупнейшего владельца Ferrexpo Константина Жеваго в отношении принадлежащего ему банка «Финансы и Кредит».
Фото: expro.com.ua

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«Эти ограничения наложены на 49,5% акций украинских дочерних компаний группы, за исключением ООО „ТИС-Руда“ и ООО „Новая-Логистика“, где коллективное ограничение составляет 24,7% и 25,2% соответственно», — говорится в сообщении Ferrexpo.

Согласно ему, ограничения не затрагивают право собственности на доли, но запрещают их передачу и ограничивают определенные права, связанные с акциями, включая право голоса.

Введенные ограничения отличаются от ограничений, связанных с замораживанием акций, о которых ранее было объявлено 7 марта 2023 г. и 21 сентября 2023 г., отметила также компания.

«Ferrexpo заявляет, что она не намерена и никогда не собиралась передавать акции своих дочерних компаний. Группа анализирует возможные юридические и другие доступные средства правовой защиты и намерена активно защищать свои права», — отмечается в заявлении компании.

В нем также отмечается, что деятельность Ferrexpo продолжается без изменений, а дальнейшие объявления будут сделаны по мере необходимости.

Падение акций

Курс акций Ferrexpo с утра среды снизился на 2,3% — до 45,54 пенса после роста на 8,2% накануне, когда компания сообщила о хороших производственных показателях в феврале.

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Напомним

ФГВФЛ в начале января этого года подал иск в хозсуд Киева против Жеваго о возмещении убытков «Финансы и Кредит» и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн.

Этот ущерб был нанесен банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, имеющего признаки фиктивности, утверждает фонд.

Хозсуд 3 марта как обеспечительная мера принял решение об аресте активов Жеваго в размере 50,3% от уставного капитала трех предприятий: ЧАО «Полтавский ГОК», ООО «Еристовский ГОК» и ООО «Билановский ГОК», косвенно принадлежащие ему через Ferrexpo.

В то же время 10 марта 2023 Ferrexpo сообщила, что по результатам передачи 9,513 млн казначейских акций в Траст вознаграждения сотрудников (ТВС) доля Жеваго в компании, которой он владеет через Fevamotinico Sarl, снизилась с 50,3% до 49,5%.

Ferrexpo

Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК», 100-процентная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9-процентная — ООО «Билановский ГОК».

Ferrexpo в первом полугодии 2023 года сократила чистую прибыль втрое — до $27,01 млн за падение выручки в 2,8 раза — до $334,01 млн, а ее EBITDA упала в 7,6 раза — до $63,64 млн.

Источник: Минфин
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