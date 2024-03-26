Минфин запустил дашборд, позволяющий проанализировать уровень зарплат в госорганах

Министерство финансов Украины разработало аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина — обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Кроме того, Минфин усовершенствует программные продукты, используемые в сфере публичных финансов. Так с помощью автоматизированной информационной системы онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета (АИС «ГРК-ВЭБ») с начала этого года Минфин получил возможность автоматизировать процессы получения данных от распорядителей бюджетных средств.

Напомним

Кабмин утвердил новую систему оплаты труда для государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. С начала года 70% зарплаты госслужащего составляют оклад, и только 30% - премии.