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26 марта 2024, 12:20 Читати українською

Минфин запустил дашборд, позволяющий проанализировать уровень зарплат в госорганах

Министерство финансов Украины разработало аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины разработало аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.
Фото: НБУ

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«Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина — обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Кроме того, Минфин усовершенствует программные продукты, используемые в сфере публичных финансов. Так с помощью автоматизированной информационной системы онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета (АИС «ГРК-ВЭБ») с начала этого года Минфин получил возможность автоматизировать процессы получения данных от распорядителей бюджетных средств.

Напомним

Кабмин утвердил новую систему оплаты труда для государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. С начала года 70% зарплаты госслужащего составляют оклад, и только 30% - премии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
26 марта 2024, 12:34
#
Бла-бла-бла і як завжди лапша на вуха елехторату.
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