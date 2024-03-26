На военных облигациях, которые продаются в приложении «Дия», украинцы с октября 2022 года заработали более 94 млн грн. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграм-канале.
На покупке военных облигаций через «Дию» украинцы уже заработали более 94 миллионов гривен
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«С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через „Дию“, чем инвестировали в государство и получили прибыль», — говорится в сообщении.
По данным Федорова, на облигациях, приобретенных через приложение, украинцы получили более 94 млн грн прибыли.
Напомним
В «Дии» можно приобрести новые военные облигации: Железный Порт (ставка от 16,25%, дата выплаты — 05.06.2024), Аскания-Нова (ставка от 16,50%, дата выплаты — 20.11.2024), Джанкой (ставка от 17,96%, дата выплаты — 23.07.2025) и Керчь (ставка от 18,00%, дата выплаты — 15.10.2025).
Источник: Минфин
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