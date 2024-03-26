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26 марта 2024, 10:25 Читати українською

За последние 10 лет экспортеры задержали возврат валютной выручки более чем на $7 миллиардов

Общий объем экспортных операций, по которым были превышены предельные сроки расчетов, составлял эквивалент $7,17 миллиарда за последние 10 лет. Об этом сообщили в Национальном банке, пишет ЭП.

Общий объем экспортных операций, по которым были превышены предельные сроки расчетов, составлял эквивалент $7,17 миллиарда за последние 10 лет.

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В то же время, в регуляторе отметили, что не вся указанная ими сумма является результатом «черного экспорта».

«Предельные сроки расчетов по экспортным операциям могут нарушаться по объективным причинам, а валютная выручка — возвращена через определенное время», — говорится в ответе Нацбанка.

Там добавили, что после 24 февраля 2022 года был введен ряд жестких валютных ограничений. В то же время, некоторые изобретательные предприниматели достаточно быстро научились обходить эти ограничения, на что НБУ был вынужден оперативно реагировать и вносить изменения в соответствующее постановление.

Вместе с этим, как сообщили в регуляторе, в последнее время там наблюдается улучшение ситуации с возвратом валютной выручки.

В частности, в феврале 2024 года объемы поступлений и продаж выручки от экспортеров превысили показатели декабря, что не соответствует сезонным паттернам.

Такое улучшение поступления валюты от экспортеров обратно в Украину в Нацбанке объясняют результатами своего взаимодействия с правительством. В частности, НБУ работает с Кабмином по формированию критериев для перечня верифицированных субъектов АПК, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции.

И хотя эти изменения вступят в силу только с 1 июня, однако, как отмечают в Нацбанке, предприниматели уже начали более ответственно относиться к возвращению выручки от экспорта, чтобы не иметь проблем в будущем.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 марта 2024, 10:48
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Вот оно, что… Доллар растет.гривна падает…
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