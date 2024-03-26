Глава Xiaomi озвучил стоимость электромобиля SU7

Гендиректор корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь в китайской соцсети Weibo объявил , что стоимость электромобиля SU7 в Китае составит до 500 000 юаней (около $69 300).

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Детали

«Цель SU7 от Xiaomi — стать самым красивым, самым управляемым и самым умным седаном стоимостью до 500 000 юаней», — приводит сообщение Цзюня CNBC. Это первый раз, когда Xiaomi указывает верхнюю границу ценового диапазона, отмечает издание.

Xiaomi начнет принимать заказы на SU7 в четверг, 28 марта. Электромобиль будет продаваться в 29 городах Китая и станет доступен для тест-драйва.

Акции Xiaomi в Гонконге к закрытию торгов 25 марта стоили 14,82 гонконгского доллара ($1,9; +0,135%).

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Напомним

Xiaomi представила SU7 в конце 2023 года. Старт продаж был анонсирован в марте. После анонса акции Xiaomi взлетели почти на 12%, что стало самым большим внутридневным скачком более чем за год, отмечал Bloomberg.

Ранее компания стоимость своего электромобиля не раскрывала: аналитики Bloomberg Intelligence прогнозировали, что средняя цена SU7 может составить 220 000−260 000 юаней (около $30 700−36 200).

Лэй Цзюнь заявлял, что SU7 должен составить конкуренцию электромобилям Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo, стоимость которых в Китае начинается от 698 900 юаней (около $97 500) и 898 000 юаней (примерно $125 000) соответственно.

Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что SU7 позволит Xiaomi увеличить продажи до 4% в 2024 году и станет фактором роста в дальнейшем. По их прогнозам, в первый год объем продаж SU7 составит 30 000−50 000 штук.