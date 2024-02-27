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27 февраля 2024, 15:23 Читати українською

Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль (фото)

Xiaomi представила на выставке в Барселоне свой первый автомобиль SU7. Об этом пишет «Укравтопром».

Xiaomi представила на выставке в Барселоне свой первый автомобиль SU7.
Фото:autonews.autoua.net

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Что известно

Xiaomi SU7 — это производительный электрический седан, имеющий спортивный дизайн. Размеры электромобиля (Д/Ш/В), мм: 4997×1963×1455. Колесная база — 3000 мм.

Аккумулятор емкостью 101 кВт·ч, запас хода до 800 км.

Автомобиль разгоняется до сотни за 2,78 секунды, максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Цены на электромобиль не анонсированы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 15:28
#
Сразу по багатому
+
+15
Philip92
Philip92
27 февраля 2024, 15:41
#
По передней части вижу что дизайн свелся к замене значка Т на mi
+
0
bonv
bonv
27 февраля 2024, 15:42
#
Акумулятор місткістю 101 кВт⋅год, запас ходу до 800 км. Круто:) Питання ціни.
+
0
bonv
bonv
27 февраля 2024, 15:45
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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