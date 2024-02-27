Xiaomi представила на выставке в Барселоне свой первый автомобиль SU7. Об этом пишет «Укравтопром».
Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль (фото)
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Что известно
Xiaomi SU7 — это производительный электрический седан, имеющий спортивный дизайн. Размеры электромобиля (Д/Ш/В), мм: 4997×1963×1455. Колесная база — 3000 мм.
Аккумулятор емкостью 101 кВт·ч, запас хода до 800 км.
Автомобиль разгоняется до сотни за 2,78 секунды, максимальная скорость составляет 265 км/ч.
Цены на электромобиль не анонсированы.
Источник: Минфин
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