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26 марта 2024, 8:38 Читати українською

США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Минфин США объявил в понедельник о введении санкций против полутора десятков организаций и лиц в россии и других странах, которые помогали кремлю проводить незаконные финансовые операции на крипторинках и обходить ранее введенные ограничения. Об этом говорится в сообщении OFAC, передает Укринформ.

Минфин США объявил в понедельник о введении санкций против полутора десятков организаций и лиц в россии и других странах, которые помогали кремлю проводить незаконные финансовые операции на крипторинках и обходить ранее введенные ограничения.
Фото:depositphotos

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Что известно

«OFAC ввел санкции против 13 организаций и двух физических лиц из-за их активности в секторах финансовых услуг и технологий российской экономики, в том числе лиц, разрабатывающих или предлагающих услуги в виртуальных активах и позволяющих уклоняться от санкций США», — отметили в американском ведомстве.

Так, ограничения были введены против российских компаний, известных под названиями B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz и т. д.

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Кроме того, в список внесены компании в других странах, в частности Tokentrust Holdings Ltd. (Кипр), Bitfingroup OÜ (Эстония), Crypto Explorer (ОАЭ).

При этом, по меньшей мере, пять организаций контролируются лицами, против которых уже были введены санкции США ранее, отметили в Минфине.

Подчеркивается, что большинство физических и юридических лиц, попавших в список ограничений в понедельник, «способствовали трансакциям или предлагали другие услуги», которые помогали обходить санкции.

Источник: Минфин
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