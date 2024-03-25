Более 50% расходов бюджета ушли на безопасность и оборону: Минфин поделился цифрами за январь-февраль

Украина израсходовала из бюджета на безопасность и оборону 235 млрд грн за два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 55,4% от всей суммы расходов госбюджета в январе-феврале 2024 года.

За весь прошлый год из бюджета было выделено на безопасность и оборону 1,84 трлн. грн., или 60,8% от всех расходов.