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8 марта 2024, 13:16 Читати українською

Владельцы Notcoin начали обменивать добытые монеты

Команда проекта Notcoin объявила о возможности конвертировать токены в ваучеры на 10 млн. и на 100 млн. notcoin, которые уже торгуются на премаркете GetGems. Об этом сообщается в X-аккаунте проекта.

Команда проекта Notcoin объявила о возможности конвертировать токены в ваучеры на 10 млн.

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Минимальная цена на «10М Notcoin Voucher» составляет 90 TON (приблизительно $250 на момент написания новости).

Ваучеры можно обменять после запуска токена или дождаться листинга монеты и конвертировать свой баланс в NOT на другие криптовалюты.

В то же время команда проекта сообщила, что никто не знает, какой будет цена токена NOT, «возможно, он и ничего не будет стоить», подчеркивают организаторы игры.

Напомним, что команда блокчейна The Open Network (TON), поддерживаемая Telegram, запустила игру в мессенджере, где каждый может добывать новый токен Notcoin, просто нажимая на экран смартфона.

Читайте также: Сколько будет стоить Notcoin и где будет листинг

Источник: Минфин
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