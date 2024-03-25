За прошедшую неделю предприниматели получили 600 доступных кредитов на 2,1 млрд. гривен

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 600 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 450 кредитов — от банков государственного сектора экономики на 1,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько выдано

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 5116 кредитов на общую сумму 20,24 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 3731 кредит на 10,15 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 49 258 доступных кредитов на общую сумму 197,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 36 765 кредитов на 100,5 млрд грн), из которых на 25 марта текущего года:

15,57 млрд грн — на инвестиционные цели;

55,61 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

36,88 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

11,25 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,44 млрд грн — на антивоенные цели;

7,88 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 84 080 кредитных договоров на общую сумму 287,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 57 241 договор на 127,1 млрд гривен.