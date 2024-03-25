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25 марта 2024, 16:15 Читати українською

За прошедшую неделю предприниматели получили 600 доступных кредитов на 2,1 млрд. гривен

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 600 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 450 кредитов — от банков государственного сектора экономики на 1,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 600 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 450 кредитов — от банков государственного сектора экономики на 1,1 млрд гривен.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 5116 кредитов на общую сумму 20,24 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 3731 кредит на 10,15 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 49 258 доступных кредитов на общую сумму 197,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 36 765 кредитов на 100,5 млрд грн), из которых на 25 марта текущего года:

  • 15,57 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 55,61 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 36,88 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 11,25 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,44 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 7,88 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 84 080 кредитных договоров на общую сумму 287,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 57 241 договор на 127,1 млрд гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
25 марта 2024, 16:32
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Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і суперечить конституційним обов’язкам громадянина. Таку думку висловив голова експертної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук. Таку ідею експерт називає «податком на боягузтво» і легальною можливстю «відкупитися» від мобілізації. «У тому вигляді, як це подається владою, воно виглядає недолуго і тому безперечно викликає незадоволення. Водночас я постійно наголошую, є конституційна норма про те, що цей обов’язок стосується всіх чоловіків дорослого віку, все інше — це вже політичне сприйняття цього процесу. Потрібно розуміти, що для того, щоб Україна як держава вижила, вона повинна вистояти не тільки на фронті, а й економічно. Тому все одно має бути система, яка б передбачала, що у вас якась кількість людей працює, сплачується податки, є споживання, відповідно — економіка повинна функціонувати», — каже економіст. На його думку, підхід «хто показав більшу зарплату, той не йде служити» є кардинально неправильним. «Підхід має полягати в тому, що ця історія не повинна бути прив’язана до сплачених податків, вона має бути прив’язана: по-перше, у тебе є певна компанія, яка створює додану вартість, значні податкові надходження. По-друге — має бути встановлено, що людина, якщо підлягає броні, за неї має бути сплачена разова сума — декілька сотень тисяч гривень, а потім щомісяця окремо, крім податків, ще десятки тисяч гривень за цю бронь», — додав економіст Борис Кушнірук.
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